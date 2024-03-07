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Düzce'de "change" araç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Düzce'de "change" araç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı!

Düzce'de gümrük kaçağı ve ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, araç alım satımlarında doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, gümrük kaçağı ve ağır hasarlı 8 otomobilin motor ve şasi numarasının "change" yöntemiyle değiştirildiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, araçlara el konuldu.

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