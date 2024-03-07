e-Devlet hesabınızda para birikmiş olabilir! Hemen kontrol edin!
SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, sahipleri tarafından hesaplarda unutulabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca çalışan için sağlanan ödemeler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemeleri kişiler tarafından unutabiliyor ya da fark edilemiyor.
e-Devlet üzerinden BES ve şahıs ödemelerinizi görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor. Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları büyük önem taşıyor.
Unutulan para yardımlarının geri alınması için öncelikle vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamaları gerçekleştirmeleri gerekiyor.