Ömümlü kazaya sebep olan oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok: Oğlum, 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk

Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C'nin annesi yazar Eylem Tok, "Bugün yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Adil yargılama olacaksa gelirim. Oğlum, 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk" dedi.

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Basına, kaçtığı yurt dışından açıklama yaparak kamuoyundan tepki çeken cümleler kuran Eylem Tok, oğlunu kaçırmadığını öne sürdü.

Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını söyleyen Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu iddia etti.

'Kaçırmak falan yok, benim oğlum pırıl pırıl bir çocuk'

Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." dedi.

'Bir ölü olduğunu bilmiyordum'

Tok'a bu kez de, "Çıkma sebebiniz nedir Mısır’a?" diye soruldu. Yazar Tok ise, "Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?" ifadelerini kullandı.

"Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız'"

Star Ana Haber'e konuşan Eylem Tok son olarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye’ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise anlamsız bir yanıt verdi.

Bir bebeği babasız bırakan oğlunu Mısır'a kaçıran Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A, İ.., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp aynı gece İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçtıkları tespit edilmişti.