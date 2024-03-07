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Türkiye Diyanet Vakfı, Özbekistan'da 800 aileye gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Özbekistan'da 800 aileye gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan münasebetiyle Özbekistan’da ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımında bulundu.

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Türkiye Diyanet Vakfının ramazan dolayısıyla hazırladığı yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki "Vaqf Yardımlaşma Fonu" yetkililerine teslim edildi.

Din Hizmetleri Müşaviri Türk, yaptığı açıklamada, ramazan ayı öncesinde Özbekistan'da yaşayanların sofralarında çeşit oluşturmak, ağız tadına katkıda bulunmak ve sofralarını paylaşmak amacıyla 800 aile için gıda paketleri hazırladıklarını kaydetti.

Türk, yardımların ülkenin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirterek, dağıtıma Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vaqf Yardımlaşma Fonunun destek sağlayacağını ifade etti.

Vaqf Yardımlaşma Fonu yetkilisi Mircalal Kasimov da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan gıda yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, gıda paketlerinin Karakalpakistan, Semerkant ve Taşkent bölgelerinde yaşayan yüzlerce aileye ulaştırılacağını söyledi.

​​​​​​​Gıda paketlerinde un, ayçiçeği yağı, pirinç, makarna, çay, şeker ve hurma gibi ürünler bulunuyor.

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