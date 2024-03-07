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Hırsızlıktan 28 yıl 2 ay 10 gün hüküm giyen kişi yakalandı

Hırsızlıktan 28 yıl 2 ay 10 gün hüküm giyen kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hırsızlıktan hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

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İllkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerde yaptığı hırsızlıklar nedeniyle yargılandığı davalar kapsamında hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ayrı ikametgah ve başkası adına düzenlenen kimliği kullandığı saptanan B.K'yi, üç gün boyunca takip edip belirlenen adrese yaptıkları operasyonla yakaladı.

Hükümlü B.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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