AYM kararı iptal etti: 2 milyon memurun maaşı 345'er lira düşebilir

Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak 2024 tarihinde aldığı kararla, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için 'yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma' şartı iptal edildi. AYM'nin topu attığı hükümet ise bu durumda ek protokol ya da yasal düzenleme yapacak. Yüzde 2 barajını aşan sendikaya üye olan 2 milyondan fazla memur aylık 538 TL, kalanlara 190 TL veriliyordu.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 18 Ocak 2024 tarihinde önemli bir karara imza atarak, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmaları için gereken 'yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma' koşulunu ortadan kaldırdı. Bu karar, hükümete yeni bir düzenleme yapma görevi bırakırken, 2 milyonu aşkın memurun maaşlarında belirsizliğe neden oldu. Daha önce yüzde 2 barajını geçen sendikalara üye olan kamu görevlileri aylık 538 TL, diğerleri ise 190 TL ek ödeme alıyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin iptal edilmesi için AYM'ye başvuran Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirdi ve iptal kararının memurlar arasında mağduriyet yaratacağını ifade etti. Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, kararı memurlar arasındaki eşitliği ve ayrımcılığı önleme açısından olumlu bulduğunu ve 400 bin kamu çalışanının mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

Sendikalardan da karara tepkiler geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, iktidarın toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edeceğine dair açıklama yapmasını beklediklerini söyledi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, mahkemenin kararını kamu çalışanları için kabul edilemez bulduğunu dile getirdi