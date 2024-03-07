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Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu

Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın kurulduğunu açıkladı. Ayrıca vakfın ilk çalışması da kamuoyuyla paylaşıldı.

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Üniversitenin başarılı öğrencilerin desteklenmesi ve ödüllendirilmesini sağlamak, akademik ve idari personelin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü desteği sağlamak ve fiziki teknolojik alt yapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak amacıyla Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kuruldu. Konuyla ilgili bilgi veren Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi’nin hedeflerine uygun bir konuma en kısa sürede ulaşabilmesi ve eğitim-öğretim alanında kamunun yükünü azaltmak için Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın kurulduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, “Akademik başarılarıyla ülkemizin en önemli üniversiteleri arasına yerleşen, çeşitli kuruluşların değerlendirmelerinde başarı çıtasını her geçen gün yükselten Fırat Üniversitemize önemli bir çalışmayı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık yarım asıra sahip bir geçmişi olan üniversitemizin vakfının olmaması nedeniyle bir süre önce Üniversitemize bir vakıf kazandırmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamamızın ardından Üniversitemize bir vakıf kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurmuş olduğumuz vakıf ile birlikte eğitim-öğretim ile Ar-Ge çalışmalarını geliştirmenin yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize daha fazla destek olacağız” dedi.

Üniversitenin önemli bir ihtiyacını daha karşıladıklarının altını çizen Göktaş, “Şuanda ülkemizdeki birçok üniversitenin vakfı var. Özellikle mezunların ve hayırseverlerin desteğiyle oldukça önemli çalışmalara imza atan bu vakıflar gibi inanıyoruz ki Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı da amaçlarını layıkıyla yerine getirecektir. Eğitime olan en ufak bir desteğin bile oldukça anlamlı ve önemli olduğu bilincinde olunması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede üniversitemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin vakfımız üzerinden desteklenmesini önemsiyor ve başta mezunlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bu vesileyle vakfımızın kurulmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş öte yandan vakfın ilk çalışmasını da açıkladı. Göktaş, “Vakfımızın yönetimiyle ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yapacağımız ilk çalışmayı da karara bağladık. Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan Ayına başlayacak olmamız nedeniyle üniversitemizde ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerimize ramazan ayı boyunca üniversite evimizde ücretsiz iftar yemeği verebilmek için bugün itibariyle bir kampanya başlatıyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı bu mübarek ayda hemşehrilerimizin destekleriyle Ramazan Ayı boyunca her gün 5 bin öğrencimizi iftar sofrasında buluşturmak istiyoruz. Bir öğrencimizin bir aylık iftar yemeği bedeli 440 TL olarak hesaplandı. Elazığlı hemşehrilerimizin, ailelerinden uzakta olan üniversitemizin güzide öğrencilerinin ramazan ayı boyunca yanında olacağına yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz vakfına yapacağınız bağışlar ramazan ayı boyunca öğrencilerimize iftar yemeği olarak yansıyacaktır. İftar sofrasında ülkemizin geleceği öğrencilerimizin, hayır sahiplerine yapacağı duanın; mutluluğunu, huzurunu ve sevincini hepimiz yüreğimizde hissedeceğiz. Vakfımızın hesabına yapılacak her bir bağış öğrencilerimizin geleceğini şekillendirecektir. Öğrencilerimizin yanında yer alarak onların mutluluğuna ve sevinçlerine ortak olacak olan tüm Elazığlı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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