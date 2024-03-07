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Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi!

Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi!

Büyük İstanbul Otogarı'nda sırt çantasında 5 bin fişek ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyük İstanbul Otogarı'nda şehirler arasında gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri, 27 Şubat'ta yolcu peronları arasında şüphelendikleri V.E'yi durdurarak, kimliğini kontrol etti. V.E'nin sırt çantasında yapılan aramada ise tüfek ve tabancalarda kullanılan 5 bin fişek ele geçirildi.

V.E'nin satın aldığını söylediği fişekleri, Malatya'ya göndereceği belirlendi. Herhangi bir evrak ibraz edilememesi üzerine fişekler muhafaza altına alırken, gözaltına alınan V.E. de emniyete götürüldü.

Hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheli serbest bırakıldı.

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