Bakan Mehmet Özhaseki: Evini yenilemek isteyene aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 ilin yer aldığı ve İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi.

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İzmir'de bir otelde düzenlenen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" tanıtım toplantısında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehirlere sahip olduğunu, o nedenle şehirleri çok önemsediklerini ve onları geleceğe hazırlamak adına gayret ettiklerini söyledi.

Özhaseki, Türkiye'nin cennet gibi olduğunu ancak bu coğrafyanın da bazı kusurlarının bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin yer altındaki fay hatları, diğerinin de dışarıdan desteklenen, fitne örgütleri olduğunu kaydetti.

AK Parti hükümetlerinin kararlı adımlarıyla bu örgütlerin tehditlerinin kalmadığını kaydeden Özhaseki, "Türkiye'nin etrafına bir bakın, bizim nasıl bir huzur ülkesi olduğumuzu, güvenli bir liman olduğumuzu herhalde herkes tasdik eder, kabul eder diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin depremselliğine değinerek, "Son yüzyıl içerisinde denizlerimizde ve ana karamızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 231. Neredeyse her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem oluyor. Ana karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60'ın üzerinde." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yapı stokunun kentsel dönüşümle yenilenmesi gerektiğini dile getiren Özhaseki, kendilerinin kentsel dönüşüm yapmak, konutları dirençli hale getirmek, yenilemek için çırpındıkça istemezlerin, durmadan takoz olmak isteyenlerin olduğunu, onları aşacak şekilde kanunlar geliştirdiklerini anlattı.

Özhaseki, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini hatırlatarak, "Nihayetinde çok şükür yaraları sarıyoruz artık. 390 bin civarında konut olarak hak sahibi var karşımıza gelebilecek olan. Şu anda 300 binden fazla konutun yapım işi sıraya girdi, hızla devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 75 bin." diye konuştu.

"İzmir'deki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerek"

İzmir'de 6 ve 7 üzerinde şiddette deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, kentteki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mehmet Özhaseki, bunu gerçekleştirebilmek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu işin 3 tarafı var. Birisi bakanlıksa, birisi belediyeler, birisi de şahıslar, vatandaşlar. Burada ne yazık ki üzülerek söylüyorum, belediye tarafındaki ayağımız eksik. İsteriz ki gelsinler, kolumuza girsinler, biz onların koluna girelim, ayaklarına gidelim hiç önemli değil. Buradaki dönüşümleri baştan sona beraber yapalım. Fakat çok kolaycı bir slogan bulmuşlar, 'Bizler kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.' Ne güzel ya, bu kaçış yolu adeta." değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel dönüşüm projesi

İstanbul'daki kentsel dönüşüm için açıkladıkları projeye 1 milyon 200 binden fazla başvurunun olduğunu aktaran Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."

Enerji verimliliği esas olacak

Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.

Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle

Proje kapsamında 2,5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek. Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak.

Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,5, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak.

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.