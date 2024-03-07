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Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların ücretsiz ziyaret edebileceği askeri müzelerin bilgisi paylaşıldı.

Buna göre ücretsiz ziyaret edilebilecek askeri müzeler şu şekilde:

"İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi, Mersin Deniz Müzesi"

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