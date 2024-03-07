Kanal D'ye kötü haber! RTÜK o dizi hakkında inceleme başlattı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.

Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."