BIST 8.979
DOLAR 31,85
EURO 34,76
ALTIN 2.211,55
HABER /  MEDYA

Kanal D'ye kötü haber! RTÜK o dizi hakkında inceleme başlattı!

Kanal D'ye kötü haber! RTÜK o dizi hakkında inceleme başlattı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Abone ol

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.

Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi!
Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
O mahallede sadece 8 seçmen var!
O mahallede sadece 8 seçmen var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "terörle mücadelede kararlılık" vurgusu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "terörle mücadelede kararlılık" vurgusu
Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak
Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak
Ersun Yanal, vakıf kurduğunu açıkladı
Ersun Yanal, vakıf kurduğunu açıkladı
Bakan Mehmet Özhaseki: Evini yenilemek isteyene aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi
Bakan Mehmet Özhaseki: Evini yenilemek isteyene aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi
Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 kişi yaralandı!
Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 kişi yaralandı!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadınlara desteğini sürdürüyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadınlara desteğini sürdürüyor
TFF Fair Play Ödülleri! En centilmen futbolcu ve teknik direktör
TFF Fair Play Ödülleri! En centilmen futbolcu ve teknik direktör
Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu
Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu
Hırsızlıktan 28 yıl 2 ay 10 gün hüküm giyen kişi yakalandı
Hırsızlıktan 28 yıl 2 ay 10 gün hüküm giyen kişi yakalandı