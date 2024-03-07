Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı" sözleriyle isim vermeden partilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Erbakan, "Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Malatya mitinginde üstü kapalı Yeniden Refah Partisi'ni eleştirmesi gündeme oturdu.

Partisinin Malatya mitinginde konuşan Erdoğan, "Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı" dedi.

Erdoğan'ın üstü kapalı eleştirilerine diyen Erdoğan'a Yeniden Refah Partisi'nden cevap geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep il binasında basın açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi’nin üye sayılarındaki artışın 1 yılın sonunda 1 milyon kişi olacağını belirten Erbakan, “Şimdi seçilere girerken 500 bini geçmiş olacağız. Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük 3. Siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz ve 31 Mart’ta seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik anlayışını milletimizin önüne koyamadılar. Rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten milletimiz bıktı, usandı. Yeniden Refah Partimizin büyümesindeki diğer önemli sebep ekonomik sıkıntılardır.” dedi.

Erdoğan'a cevap verdi

Erbakan, konuşmasının bir bölümünde "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu." ifadelerini kullandı.

Erbakan, şöyle devam etti:

"O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için seçime giriyoruz"