Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de muhalefeti eleştirdi! "Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirmeye devam etti. Erdoğan, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada muhalefete yönelik, "Bunlarda vizyon, program, proje yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Bunların genel merkezleri, genel başkanları ne ki Mersin’deki adayları, teşkilatları ne olsun" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde 85 bin vatandaşa hitap etti. Erdoğan konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerini peş peşe sıraladı. "Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok" diyen Erdoğan, muhalefet için "Bunlarda vizyon, program, proje, müktesebat zaten yok." dedi.

Muhalefetin hayallerinin sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı olduğunu ifade eden Erdoğan, yine muhalefete yönelik "Bunların genel merkezleri, genel başkanları ne ki Mersin’deki adayları, teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi, ne şehirleri, ne de insanımızı görüyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

-Sevgili Mersinliler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Mersin'de sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

-Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Geçtiğimiz Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'na %40 ve milletvekilliğinde %38 oy oranı için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Mersin'de 85 bin kişi alanda.

Erdoğan'dan muhalefete eleştiriler

Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz kalkınma adımları ile Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP Belediyesi Mersin'e hiçbir şey vermedi. Daha bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak Mersin'in tamamında destan yazalım.

"Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı"

Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunlarda vizyon, program, proje, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Bunların genel merkezleri, genel başkanları ne ki Mersin’deki adayları teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi, ne şehirleri, ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakit kalmıyor. Bırakın iradeyi niyet sahibi değiller. Dünyada rakipleriyle değil kendi kendileriyle uğraşan, seçim kazanmaya çalışan muhalefet sadece bizim ülkemizde var. Bakmayın söylemlerine. Emin olun hepsi yalan, 2 gün sonra inkâr edecekleri yalanlar.

"Verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler?"

Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler. Mersin’i gerileten bunlar değil mi? Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptığı yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan karşısınız çıkıp sizden destek isteyenlere en büyük dersi vermek boynunuzun borcu değil mi? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet tercihini, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin, bu zübük siyasetçileri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu kıyafetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve MHP’li adaylarını Türkiye Yüzyılı ışıklarını Mersin’in semalarına salalım.

"210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık"

210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Şehrimize 2. Devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi’ni kurduk. 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4925 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 2251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde depreme dayanıksız 3 75 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirdik. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 573 kilometreye çıkardık. Mersin, Adana, Osmaniye, Antep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Tarımda çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 5 OSB, 2 endüstri bölgesi ve 1 tasarım merkezi kurduk. 263 bin olan aktif sigortalı sayısı 553 bine çıktı.

"Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek"

Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Bunlar İstanbul’da, Ankara’da Mersin’de götürdüler. Her yerde götürdüler. Gelin 31 Mart akşamı güzel bir ders verelim. Türkiye tökezlerse milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok farklı bir yere gelecek.

"Gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim"

Türkiye, bizim iktidarlarımız devrinde cumhuriyet tarihimizin en kritik sınamalarından geçmiştir. Gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Yerel yönetimlerde görevi Cumhur İttifakı'na verdiğinizde ülkemizin dört bir yanını abat ederiz. Türkiye tökezlerse milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok farklı bir yere gelecek.''