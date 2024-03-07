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Ekrem İmamoğlu- Murat Kurum yarışında kim önde? Son anket sonuçları bomba

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Ekrem İmamoğlu- Murat Kurum yarışında kim önde? Son anket sonuçları bomba

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bazı anketlerde Kurum bazılarında İmamoğlu önde gözüküyor...

Ekrem İmamoğlu- Murat Kurum yarışında kim önde? Son anket sonuçları bomba

31 Mart 2024'te Türkiye yerel seçim için sandık başına gidecek. Seçimlerde belediye başkanlarının dışında, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri de seçilecek.

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Ekrem İmamoğlu- Murat Kurum yarışında kim önde? Son anket sonuçları bomba

31 Mart tarihi yaklaşırken, araştırma şirketleri de yaptığı araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. İşte yapılan son anketlerde ortaya çıkan tablo...

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Ekrem İmamoğlu- Murat Kurum yarışında kim önde? Son anket sonuçları bomba

Alf Araştırma 

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 

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Ekrem İmamoğlu- Murat Kurum yarışında kim önde? Son anket sonuçları bomba

Murat Kurum: Yüzde 36,9

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