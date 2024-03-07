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Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızına yaptı! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızına yaptı! İşte verilen ceza

 Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık Yaşarcan Ünal, 35 yıl hapse çarptırıldı.

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Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşarcan Ünal, mağdur çocuk H.Ç'nin tutuksuz yargılanan annesi K.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Şatır, bir önceki celsede cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Söz alan sanık Ünal, iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair dosyada net deliller olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık K.Ç. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatını istedi.

Avukat beyanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ünal'a "çocuğa karşı eziyet" suçundan 8 yıl "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutusuz sanık K.Ç'nin üzerine atılı tüm suçlardan beratine karar verdi.

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