Kurtulmuş'tan CHP'li vekilin odasında bulunan 250 bin dolarla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de CHP'li vekilin odasında içinde 250 bin doların olduğu poşetin bulunmasıyla ilgili olayın aydınlatılması için genel sekreterliğine talimat verdiğini açıkladı.

Abone ol

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM'deki odasında 3 hafta önce siyah poşet içinde bulunan 250 bin dolar nakit parayla ilgili tartışmalar sürüyor.

Parti yönetiminin olayı Meclis Polis Amirliği'ne bildirmek yerine gizlediği iddia edilmişti. CHP'li Seyit Torun ve Veli Ağbaba, söz konusu paranın kendilerine ait olmadığını duyurmuştu.

Aydınlığa kavuşturulamayan para dolu poşetle ilgili son açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Kurtulmuş, Fildişi Sahili ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, "Meclis'te bir CHP'li milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu" iddiasına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bu bir iddia. Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Genel Sekreterimize talimat verdim. Hemen muhakkik tayin ederek, bunun ne olduğunu, ilgili görüntüleri de izleyerek, oradaki görevli arkadaşların ifadelerine de başvurarak bir çalışma yapılıyor. Zannediyorum kısa bir süre içinde rapor hazırlanır." ifadelerini kullandı.