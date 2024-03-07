Denizli'nin geleneksel lezzeti "Lagun"da yeniden hayat buluyor

Denizli'nin geleneksel lezzetlerinden biri olan Denizli kebabı, ünlü şef Büşra Zambak'ın dokunuşuyla yeniden hayat buluyor.

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Master Chef yarışmasıyla tanınan Zambak, kendi restoranı "Lagun"u açarak, bu eşsiz lezzeti merkezine alıyor. Denizli kebabının eşsiz lezzetini ve ince detaylarını modern bir sunumla birleştirecek olan Zambak, restoranıyla yeme içme sektöründe yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Denizli kebabı, bölgenin en meşhur yemeklerinden biri olup, özel baharatlarla marine edilmiş etin, sebzelerle birlikte pişirilmesiyle hazırlanır. Büşra Zambak'ın "Lagun" isimli restoranında sunacağı Denizli kebabı, geleneksel tariflere sadık kalınarak, modern mutfak teknikleriyle zenginleştirilecek. Zambak, bu özel lezzeti, Denizli'nin ve Türk mutfağının zenginliğini yansıtan bir menü ile sunmayı planlıyor.

"Lagun" restoranı, Denizli kebabını merkeze alarak, bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Zambak, restoranın açılışıyla ilgili olarak, "Denizli kebabını, hem geleneksel hem de yenilikçi bir yaklaşımla sunarak, misafirlerimize unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz.'Lagun'da, Denizli'nin bu eşsiz lezzetini, yerel ve yabancı tüm misafirlerimizle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Denizli kebabı, İstanbul’un merkezinde, "Lagun" restoranıyla modern ve yenilikçi bir yemek deneyiminin anahtar lezzeti olacak. Zambak'ın ustalığı ve yaratıcılığıyla, bu geleneksel lezzet, yeni bir çağın kapılarını aralayacak. Lezzet tutkunları, bu eşsiz deneyimi yaşamak için "Lagun"un kapılarının açılmasını büyük bir heyecanla bekliyor.