Dünyaca Ünlü Yazardan Çığır Açan Yeni Kitap: Fanatizm Nedir ve Nasıl Giderilir?

Kitapları 73 dile çevrilen, 93 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü Adayı Akif Manaf’ın, merakla beklenen yeni kitabı “Fanatizm Nedir ve Nasıl Giderilir?” raflardaki yerini aldı.

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Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen, en karmaşık konuları sade bir anlatımla aktaran yazar, bu kitapta “Fanatizm” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, kitapta fanatizm üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

“Fanatizm her şeydir ve hiçbir şeydir. Her şeydir çünkü herkeste fanatikleşme dürtüsü var ve hiçbir şeydir çünkü fanatizm, insanı hiçbir yere vardıramaz zira bir çöle dönüşmektir fanatizm.

Aslında fanatizm küresel toplumun çıkar gruplarının bir köleleştirme stratejisidir. Politik, ekonomik ve ideolojik çıkar grupları çocukluktan başlayarak kuşaktan kuşağa herkesin beynini yıkayarak fanatik yandaş olma psikolojisini insanlara dayatıyorlar.

Bir insanı kontrol etmek için onu korkular içinde büyütmek gerekiyor. Bu nedenle çocuklara ödül ve ceza sistemi uygulanıyor. Çocukların zekâsı perdeleniyor ve onlar kendi gerçeklerinden uzaklaştırılıyor.

O yüzden herkese çocukluktan başlayarak başka bir şey olmaları dayatılıyor. Yani çocukluğunu hatırla, kimse sana gelip “Kendin ol” demedi. Böyle bir şey olmadı. Sana hep olmadığın şey ol dendi. Akıllı ol, uslu ol, adam ol, hanım ol, iyi ol, başarılı ol, birinci ol, yani olmadığın şey ol.

Bu şekilde seni olduğun şeyden, ebedi özünden uzaklaştırdılar. İzolasyon gerçekleşti. Bu, kurnazların asırlardır üzerinde çalıştığı bir durumdur çünkü onların amacı topluluğu kontrol etmektir; köleleştirmek, beyin yıkamak, sürü haline getirmek ve sürüyü istedikleri yöne sürmek.

Günümüzün küresel toplumunda çeşitli fanatizm tipleri vardır. Fanatizmin neden olduğu davranışların psikolojisi bilimsel bir şekilde analiz edilecektir. Fanatizm küresel toplumda kutuplaşmalara neden olmaktadır.

Neden acaba? Çünkü çıkar grupları küresel toplumu kutuplaşmalar üzerinden yönetmektedir. Bunun için asırlardır küresel toplumun çıkar grupları böl ve yönet politikasını uygulamaktadır. Bu politikanın başarılı olması için en önemli strateji fanatizmdir.

Fanatizm hem bireysel hem de toplumsal eylemlere neden olmaktadır. Her şeyden önce fanatizm olgusu ait olma hali yüzünden örgütlenmeye neden olmaktadır. Bu örgütlenme sonucu şiddete yönelim kaçınılmaz hale gelmektedir.

Dünyanın her ülkesinde fanatizm bir sorundur ve gelişimin önünde bir bariyerdir. Fanatizm olgusu yeryüzünün her yerinde farklı biçimlerde kendini göstermektedir. Hâlbuki fanatizmden özgür düşünce yapısı, insanı geliştirir ve değiştirir.

Fanatizmi gidermek için fanatik ve teslim olmuş zihniyetten kurtulmak gerekir. Öz eleştiri yapmayan insanlar geleceğin planlarını yaparken yanılgıya uğrar ve başarısız olur. Şayet birey geleceğe yolculuk yapmak istiyorsa geçmişten gelen fanatizm prangalarından kurtulmalıdır.”

Kitaptan başlıklar:

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Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak ve Kahkaha gibi insana dair hemen her konuda 93 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Tüm kitapseverler yazarın yüze yakın kitabına ilişkin paylaşımları, yazarın kitaplarına özgü sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebiliyor.

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