Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt! 'CHP'li belediyeler söz verecek"

CHP lideri Özgür Özel, Kütahya'da açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti hariç herkese kapımız açık' açıklamasına yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Kütahya Halk Buluşması'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Kütahya’nın sorunlarını biliyorum. Biliyorum, Kütahya’nın sıkıntılarını. Ege’nin küçülen tek kent olduğunu, doğum hızının düştüğünü, göç verdiğini biliyorum. Bir yandan Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz isteyenleri azarladığını biliyorum.

Kütahya’yı yollardır Cumhur İttifakı yönetir. Yıllardır burada doğalgaz sorunu çözülmez. CHP’nin yönettiği belediyelerde bu sorun yok. Ama Cumhur İttifakı’nın yönettiği bu şehirde var.

Ne diyordu Ordu’da, 'iktidar yoksa doğalgaz yok' diyordu. CHP’li belediyelerde doğalgaz sorunu yok. Cumhur İttifakı’nda hâlâ doğalgaz sorunu var. Doğalgazı çözmek için genelde iktidar olmak değil, yerelse işi bilen belediye başkanına ihtiyaç var."

Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik sözlerine dair de konuşan Özel, şunları kaydetti:

"8 Mart’tan itibaren bütün belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacaklar. CHP’li belediyeler kadın hakları konusunda, hayvan hakları konusunda taahhütnameleri konusunda taaddütte bulunacaklar. Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, hangi siyasi görüşe bağlı kalmaksızın belediye hizmetlerine eşit sunacaklarına, belediyelerin kapılarını herkese ardına kadar açacaklarına söz verecekler"

Burcu Köksal ne demişti?

Özgür Özel'in de katıldığı dünkü Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" diye konuşmuştu.

Uşak'ta konuşan CHP lideri Özgür Özel ise “Sürçülisan yaşandı” derken, TV100’den Barış Yarkadaş’a konuşan Köksal "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Bakırköy'den Burcu Köksal'a "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" sözleriyle çok sert bir yanıt vermişti.