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Erdoğan Mersin mitinginde o pankartların hepsini tek tek okudu

Erdoğan Mersin mitinginde o pankartların hepsini tek tek okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde konuşmasının bir bölümünde vatandaşların açtığı pankartları okudu.

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Yerel seçimlere 24 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin’de düzenlenen mitinge katıldı.

85 kişinin bulunduğu mitingde konuşan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde vatandaşların pankartını okudu.

Özellikle bir pankartı eliyle işaret eden Erdoğan, "Genç bir kızımız elinde nasıl bir pankartla gelmiş, baya iyisin." dedi.

Erdoğan, "Kara TOGG'a, hava KAAN'a, dünya Reis'e hayran" pankartını okudu.

Erdoğan, "Bitmedi. Diğer hanım kızımız da Silifkeli ya..." diyerek diğer pankartı da vatandaşlara okudu: "Mersin'den yıldızlara... Uzay'ın kahramanı Alper Gezeravcı"

Erdoğan'ın okuduğu diğer pankartlar ise şöyle:

-Mersinli Türkiye Yüzyılına 'Heye' diyor.

-Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım Reisim.

-Vatan sevgisi bedelle ödenemez Özgür Efendi.

-Ben kalbimin orta yerine seni yazdım.

-Karizma desen var, icraat desen var, eyvallah!

-Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer.

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