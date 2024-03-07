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Özgür Özel adayın ismini söyleyip başkasının elini havaya kaldırdı

Özgür Özel adayın ismini söyleyip başkasının elini havaya kaldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin adını söyleyen Özel başka bir kişinin elini havaya kaldırdı.

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CHP Genel Başkanı seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya gitti.

Burada vatandaşlara seslenen Özel, konuşmasının sonunda Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin adını anons etti.

Türkiye gazetesinin haberine göre o anlarda Kahveci'nin elini havaya kaldırmak isteyen Özel, başka bir kişinin elini havaya kaldırdı.

Özel geçtiğimiz günlerde de İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı anons edip, yanında duran başka bir kişinin elini havaya kaldırmıştı. Hatasını anlayan Özel Tugay'ı yeniden takdim etmişti.

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