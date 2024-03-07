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HABER /  POLİTİKA

Türkiye, denizde ve karada petrol arayacak! İmzalar atıldı

Türkiye, denizde ve karada petrol arayacak! İmzalar atıldı

Enerji Bakan Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile petrol ve doğal gaz alanında işbirliğini geliştirmek üzere hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Somalili mevkidaşı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik görüştüklerini belirtti.

Bayraktar paylaşımda, "Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında ikili işbirliğini geliştirmek üzere bir hükümetlerarası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni işbirlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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