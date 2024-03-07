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Temel Akkoç neden gitti Yüksel Yalçın neden tercih edildi? Dem Parti ile uzlaşıda perde arkası ne?

CHP yerel seçimler öncesi Güngören ve Esenyurt ilçeleri için yeni aday atandığını duyurmuştu. CHP'den yapılan açıklamada ise "Başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir" denilmişti. Hadi Özışık youtube kanalında yaşananların perde arkasını Cumhuriyet Halk Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın ile birlikte değerlendirdi.

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CHP'de Esenyurt ve Güngören adayları Temel Akkoçlar ve Ali Gökmen’di. Ancak iki ismin sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekildiği açıklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı olarak Yüksel Yalçın'ı gösterdi. Yüksel Yalçın, Hadi Özışık'ın konuğu olarak son dakikada aday değişikliğinin detaylarını canlı yayında anlattı.

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