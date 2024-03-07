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Abdülkadir Ömür'e İngiltere'de büyük onur!

Abdülkadir Ömür'e İngiltere'de büyük onur!

İngiltere Championship'te Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür haftanın 11'ine seçildi.

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Championship'te 36. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Hull City forması giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür, 11'e seçilen isimler arasında yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Hull City'nin Birmingham City ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlamış, 79. dakikada kenara gelmişti.

Hull City'nin maçtaki tek golünü ise 25. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Trabzonspor'dan Hull City'ye ara transfer döneminde katılan Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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