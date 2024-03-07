Bakan Bayraktar: Gabar'da hedef 100 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Karadeniz'de bu yıl 3 yeni arama kuyusu açacağız. Gabar'da günlük 37 bin varili geçmiş durumdayız. Nisan'da 9 yeni kuyu açılacak, hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil" dedi.

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Türkiye'nin enerji bağımsızlığı alanındaki yatırım ve hamleleri devam ediyor. Karadeniz'deki devasa doğal gaz keşfinin ardından Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi de hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 100 bin varil hedefleri olduğunu ve 9 yeni kuyunun daha faaliyete geçeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Doğal gaz ticaret platformunu bu yıl devreye almayı hedefliyoruz. Fiziki gaz merkezi konusunda ise çalışmalarımız sürüyor. Türkiye bölgesinde önemli bir enerji merkezidir. Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santrali inşa etmek için Rusya ve Güney Kore aday. İFM'de gaz ticaret platformu için çalışıyoruz.

''KARADENİZ'DE İLK HEDEF 10 MİLYON METREKÜP''

Sakarya'daki gaz kısa sürede evlerimizde kullanılır hale geldi, bugünkü üretim 3,5 milyon metreküp. Karadeniz'de ilk üretim hedefi 10 milyon metreküp. Karadeniz'de bu yıl 3 yeni arama kuyusu açacağız. Gabar'da günlük 37 bin varili geçmiş durumdayız. Nisan'da 9 yeni kuyu açılacak, hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil.

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM REKORU

Gabar'ın tek başına 2024 sonunda günlük üretiminin 100 bin varile ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, "Şu anki güncel rakamlar ise günlük üretimde 37 bin varili geçmiş durumda. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla bu ay sonuna kadar hedefimiz 40 bin varile ulaşmak" dedi.