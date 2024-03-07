BIST 9.054
DOLAR 31,82
EURO 34,94
ALTIN 2.208,25
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bayraktar: Gabar'da hedef 100 bin varil

Bakan Bayraktar: Gabar'da hedef 100 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Karadeniz'de bu yıl 3 yeni arama kuyusu açacağız. Gabar'da günlük 37 bin varili geçmiş durumdayız. Nisan'da 9 yeni kuyu açılacak, hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil" dedi.

Abone ol

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı alanındaki yatırım ve hamleleri devam ediyor. Karadeniz'deki devasa doğal gaz keşfinin ardından Gabar Dağı'ndaki petrol üretimi de hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 100 bin varil hedefleri olduğunu ve 9 yeni kuyunun daha faaliyete geçeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Doğal gaz ticaret platformunu bu yıl devreye almayı hedefliyoruz. Fiziki gaz merkezi konusunda ise çalışmalarımız sürüyor. Türkiye bölgesinde önemli bir enerji merkezidir. Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santrali inşa etmek için Rusya ve Güney Kore aday. İFM'de gaz ticaret platformu için çalışıyoruz.

''KARADENİZ'DE İLK HEDEF 10 MİLYON METREKÜP''

Sakarya'daki gaz kısa sürede evlerimizde kullanılır hale geldi, bugünkü üretim 3,5 milyon metreküp. Karadeniz'de ilk üretim hedefi 10 milyon metreküp. Karadeniz'de bu yıl 3 yeni arama kuyusu açacağız. Gabar'da günlük 37 bin varili geçmiş durumdayız. Nisan'da 9 yeni kuyu açılacak, hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil.

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM REKORU

Gabar'ın tek başına 2024 sonunda günlük üretiminin 100 bin varile ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, "Şu anki güncel rakamlar ise günlük üretimde 37 bin varili geçmiş durumda. Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla bu ay sonuna kadar hedefimiz 40 bin varile ulaşmak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç, NATO'nun 32'inci üyesi oldu
İsveç, NATO'nun 32'inci üyesi oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak
Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan!
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan!
Türkiye, denizde ve karada petrol arayacak! İmzalar atıldı
Türkiye, denizde ve karada petrol arayacak! İmzalar atıldı
Temel Akkoç neden gitti Yüksel Yalçın neden tercih edildi? Dem Parti ile uzlaşıda perde arkası ne?
Temel Akkoç neden gitti Yüksel Yalçın neden tercih edildi? Dem Parti ile uzlaşıda perde arkası ne?
AK Parti MKYK Üyesi Arslan'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti MKYK Üyesi Arslan'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi 10 ilde eş zamanlı market denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi 10 ilde eş zamanlı market denetimi
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi
Altının kilogram fiyatı kapanışta yükseldi
TEM’de yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari araç çarpıştı : 1’i ağır 9 yaralı
TEM’de yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari araç çarpıştı : 1’i ağır 9 yaralı
Erdoğan Mersin mitinginde o pankartların hepsini tek tek okudu
Erdoğan Mersin mitinginde o pankartların hepsini tek tek okudu