Galatasaray için Luka Modric açıklaması!

Real Madrid ile kontratının sonuna gelen Luka Modric için Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Galatasaray'ın Luka Modric ile ilgilenmediği belirtildi.

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Real Madrid ile kontratının sonuna gelen Luka Modric için Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Galatasaray'ın Luka Modric ile ilgilenmediği belirtildi.

İspanyol devi, 38 yaşındaki Modric'le henüz yeni sözleşme imzalamazken, oyuncunun sezon sonunda Real Madrid'e veda edeceği konuşulmaya başladı.

Luka Modric için Suudi Arabistan iddiaları uluslararası basında sık sık yer alırken tecrübeli futbolcunun adı Galatasaray'la da anılıyordu.

İDDALAR GERÇEK DIŞI

Öte yandan Sky Sports, Luka Modric-Galatasaray iddialarıyla ilgili bir haber yaptı. Habere göre, Galatasaray'ın Modric'le ilgilendiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

12 yıldır Real Madrid forması giyen Modric, İspanyol deviyle 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa kazandı. Bu sezon toplam 31 maça çıkan Modric 2 gol, 6 asistlik katkı verdi.

Hırvat yıldızın sıradaki durağının Suudi Arabistan olması bekleniyor.