Union Saint Gilloise - Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı (CANLI YAYIN)
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçına bugün çıkıyor. Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile mücadele edecek sarı-lacivertliler sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyorAbone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.
UNİON SG 0-1 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint Gilloise deplasmanında sahaya çıkıyor.
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü (bugün) saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için nefes kesici mücadele EXXEN'de yayınlanacak.
Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor.
FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
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Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.
UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.