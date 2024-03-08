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Anadolu Efes, Bayern Münih'e fark attı

Anadolu Efes, Bayern Münih'e fark attı

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Alman takımı Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup etti.

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EuroLeague'in 27. hafta mücadelesinde Tomislav Mijatovic'in çalıştırdığı temsilcimiz Anadolu Efes ile Pablo Laso yönetimindeki Alman takımı Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 109-86'lık skorla ev sahibi Anadolu Efes oldu.

Efes, 12. kez kazandı

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 28. maçında 12. kez sahadan galip ayrıldı. Temsilcimiz, gelecek hafta ASVEL deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 28. maçında 16. yenilgisini alan Bayern Münih ise evinde Zalgiris‘i konuk edecek.

Larkin maçın en skoreri oldu

Anadolu Efes‘te Shane Larkin 28 sayı 4 asist ile maçın yıldızı oldu. Will Clyburn 21 sayı, Ercan Osmani 11 sayı, Darius Thompson 10 sayı, Derek Willis 9 sayı, Elijah Bryant 8 sayı üretti.

Bayern’de ise Carsen Edwards 19 sayı, Vladimir Lucic 18 sayı, Serge Ibaka 15 sayı, Leandro Bolmaro 10 sayı, Sylvain Francisco 9 sayı, Devin Booker 8 sayıyla oynadı.

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