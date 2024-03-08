Yeniden Refah Partisi İBB adayı Altınöz'e 'küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' sorusu

Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy kaybettirmekle suçlanan Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, "Diyelim ki küçük bir farkla AKP kaybetti, Ekrem Bey kazandı. Üzülür müsünüz böyle bir sonuç çıkarsa?" sorusuna "Yani sonuçta ben kendime bakarım. Ben bir eksik varsa kendimde ararım." diye yanıt verdi.

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31 mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen İstanbul'da adaylar arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu anketlerde başa baş gidiyor.

İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü aday çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin anketlerde yüzde 3-4'lerde seyretmesi, bu partiyi seçimin kilit partisi haline getirdi.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, seçim öncesi çekileceği söylentilerine tepki göstererek, "Elbette partimiz adına yorumlar yapılabilir. Bunlar gayet doğal ama mesela bazı kişilerin "bilgiye dayalı" diyerek bizim partimizle ilgili gerçek dışı iddialar ortaya atmasını açıkçası hem kınıyorum, doğru bulmuyorum hem de Allah'a havale ediyorum. Sonuçta biz teşkilatımızla büyük özveriyle çalışıyoruz." dedi.

"Eksik varsa kendimde ararım"

Sabuncu'nun "Diyelim ki küçük bir farkla AKP kaybetti, Ekrem Bey kazandı. Üzülür müsünüz böyle bir sonuç çıkarsa? Siz kazanamadınız ama AK Parti de kaybetti. Bu sonuç sizi üzer mi?" sorusuna Altınöz şu cevabı verdi:

Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kazansaydık deriz, yani biz niye kazanamadık, buna bakarız. Açıkçası şu kazanmış üzüldük, bu kazanmış sevindik... Yani ben kaybettiğimiz zaman hem 85 milyonun üzüleceğini hem de kendimizin üzüleceğini paylaşabilirim. Nerede eksik yaptık, nerede hata yaptık ki biz vatandaşın oylarını almakta geciktik veya vatandaşımız niye mesela bize teveccüh etmedi diye bir düşünce olur, ama zaten böyle bir şey olmayacak, biz kazanacağız inşallah. Yani sonuçta ben kendime bakarım. Ben bir eksik varsa kendimde ararım."