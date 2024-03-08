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Fenerbahçe Beko'dan Real Madrid zaferi

Fenerbahçe Beko'dan Real Madrid zaferi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Real Madrid'i deplasmanda 89-79 mağlup etti.

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Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 17. galibiyetine imza atarken, Real Madrid ise 6. kez yenildi.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında 14 Mart Perşembe günü evinde bir başka İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Real Madrid: Campazo 6, Hezonja 13, Tavares 14, Llull 17, Yabusele 6, Deck 2, Poirier 8, Musa 13, Causeur, Rodriguez

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 17, Noua 2, Dorsey 5, Calathes 12, Motley 10, Wilbekin 12, Papagiannis 4, Tarık Biberoviç 10, Guduric 8, Sestina 2, Yam Madar

1. Periyot: 15-20

Devre: 33-43

3. Periyot: 58-67

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