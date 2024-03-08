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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

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