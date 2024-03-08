BIST 9.054
DOLAR 31,95
EURO 35,02
ALTIN 2.219,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova'da organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

Yalova'da organize suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında “Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu örgüt üyelerine ait olan ruhsatsız tabancalara, pompalı tüfek ve av tüfeklerine, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konulduğunu belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte 31 Mart'ta kullanılacak oy pusulası! En uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa oy pusulası 4,5 santimetre olacak
Foto Galeri İşte 31 Mart'ta kullanılacak oy pusulası! En uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa oy pusulası 4,5 santimetre olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da beton mikseri kamyonla çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı!
İstanbul'da beton mikseri kamyonla çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Fenerbahçe'nin havalı galibiyeti Belçika basınında: Kalite farkı
Fenerbahçe'nin havalı galibiyeti Belçika basınında: Kalite farkı
Portakal'dan olay çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntüyü paylaştı
Portakal'dan olay çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntüyü paylaştı
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Muğla'da panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Yeniden Refah Partisi İBB adayı Altınöz'e 'küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' sorusu
Yeniden Refah Partisi İBB adayı Altınöz'e 'küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' sorusu
Fenerbahçe Beko'dan Real Madrid zaferi
Fenerbahçe Beko'dan Real Madrid zaferi
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları toplu sonuçlar
ABD, soykırımın yaşandığı Gazze'nin kıyısına geçici bir liman kurmayı planlıyor
ABD, soykırımın yaşandığı Gazze'nin kıyısına geçici bir liman kurmayı planlıyor
Anadolu Efes, Bayern Münih'e fark attı
Anadolu Efes, Bayern Münih'e fark attı
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü maça devam edemedi
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü maça devam edemedi
Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Zelenskiy'den Türkiye'ye kritik ziyaret!