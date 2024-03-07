İşte 31 Mart'ta kullanılacak oy pusulası! En uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa oy pusulası 4,5 santimetre olacak
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan pusula olduğunu, en kısa pusulanın ise tek adayın olduğu 4,5 santimetre uzunluğundaki Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için kullanılacağını söyledi.
Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçime 34 siyasi partinin katılacağını, bağımsız adayların da bulunması nedeniyle bazı yerlerde oy pusulalarının büyük olduğuna dikkati çekti.
Bunlardan en uzun olanının, 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulası olduğunu ifade eden Özel, bu pusulanın 97 santimetreyi bulduğunu bildirdi.
İstanbul'da kullanılacak oy pusulasının yeniden dizayn edildiğini belirten Özel, bu pusulada bağımsız adayların siyasi partilerin bitiminden sonra yer almadığını ve altına konulduğunu söyledi. Recep Özel, şöyle devam etti:
"Burada 27 tane bağımsız aday olduğu için yan tarafında yerleştirme imkanı olsa oy pusulasının uzunluğu 97 santimetre değil, 1,5 metreyi aşacağı için alta getirildi. 2019 seçimlerinde de bağımsız aday ve katılan siyasi parti sayısı fazlaydı, orada da altta yer aldı ama orada mevcut siyasi partinin hemen altında yer almıştı. Arada bir ayrım olmamıştı. Siyasi partinin oylarının alttaki bağımsız adaya verildiği de gözlemlenmişti. Seçmen alta basmış 'ya ben partiye basacaktım' diyerek üste de basmış. Geçersiz oyların en fazla olduğu seçim 2019 seçimi.