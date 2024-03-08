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İmamoğlu ile seyircinin DEM kavgası programa damga vurdu

İmamoğlu ile seyircinin DEM kavgası programa damga vurdu

İBB Başkanı ve CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programında bir seyirci ile 'DEM Parti' tartışması yaşadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine konuk oldu.

Fragmanı yayılanan programda İmamoğlu'nun bir izleyiciyle 'DEM Parti' kavgası ise programa damga vurdu.

Bir izleyicinin DEM Parti ile ilgili İmamoğlu'na eleştiriler yönlendirmesi sonrası, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" sorusunu seyirciye yönlendiren İmamoğlu, "Bana göre evet" cevabını alınca şaşırdı. 

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz?" dedi, seyirci ise "Ben karşıyım" diye cevapladı.

İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan ediyorsanız AK Parti'nin anlayışının getirdiği düzen" sözleri salonun belli bir kısmından alkış aldı. Seyirci ise "hayır size katılmıyorum" diye yanıt verdi.

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