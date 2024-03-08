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Ekrem İmamoğlu'nu aslında kim bitirdi? Özgür Özel'in yalanını Barış Yarkadaş canlı yayında patlattı

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı.

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 CHP lideri Özgür Özel bu sözlerin "sürçülisan" olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal "Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi. Tartışmaya bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Köksal'ı sert bir şekilde eleştiren İmamoğlu, "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti bulacak" diyerek Köksal'a adeta kapıyı gösterdi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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