O ilde ramazan pidesi yüzde 20 indirimli satılacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Halk Ekmek büfelerinde 240 gram Ramazan pidesinin 10 liraya satılacağını açıkladı.

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Halk Ekmek büfelerinde 240 gram Ramazan pidesinin 10 liraya satılacağını açıkladı.

Başkan Işık, Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Halk Ekmek ve Fırıncılar Odamızın Başkanı ile yaptığımız görüşme sonunda aldığımız karar ile Halk Ekmek büfelerinde 240 gram Ramazan pidesi 10 lira olacak. Vatandaşımız 2 tane pide alırsa, 480 gram pideyi 20 liraya almış olacak" ifadelerini kullandı.