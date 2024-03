Survivor'da veda gecesi! Adaya veda eden isim ağladı

Survivor All Star'da 4 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından adaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu. Gözyaşları içinde takım arkadaşlarıyla vedalaşan yarışmacı yolculuğunun kısa sürdüğünü söyleyerek yarışmadan ayrıldı.

Tv 8'de yayınlanan Survivor All Star'da, takımlar önce ödül oyunu mücadelesi verdi. Ödül oyununda kazanan kırmızı takım oldu. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman olmuştu. Erkekler potasındaki adaylar düelloda karşılaştı. Oyunun finalinde Mustafa Kemal Hakan'a yenilerek adaya veda etti.

Adaya veda eden Mustafa Kemal gözyaşlarını tutamayarak son kez duygularını ifade etti. Mustafa Kemal, "Çok konuşursam karıştırıyorum bazen. Duygusal da bir adamım. Elimizden geleni yaptık. Duygularım karışık, 2018'deki Mustafa Kemal olarak gelmedim buraya. Tabii karakter olarak duruş olarak neysem oyum. 6 yıl da geçse değişmedim. Umarım öyledir değişmemişimdir. Ama değişen çok şey var; eşim var, 10 aylık kızım var. Onu hep çok özlüyordum, belki de bu durumu yönetemedim. Kafam hep oradaydım, evlat çünkü çok başka bir şeymiş. Bundan önce sevdiği şeyleri yapmak için her şeyi göze alan, sevdiği şeylerin peşinden koşan Mustafa Kemal vardı ama evladım olduktan sonra sevdiğim her şey bir kenara kaldı. Kafam da hep ondaydı. Ben üzülmem diyordum ama vedalar zor. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Beni sürekli potaya koydular biraz zorladılar ama sitemim yok. Bu bir oyun herkes hakkını helal etsin. Benim de hakkım helal, çok güzel arkadaşlar tanıdım. Bir baraka yapmıştım adına eşimin ve kızımın adını verdim. Atakan kardeşim ona devam et." dedi.