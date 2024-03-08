Canlı yayında taciz! Kadın muhabir elindeki mikrofonla taraftara saldırdı

MEKSİKA'da bir kadın muhabir, taraftarlar tarafından taciz edilince canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. Elindeki mikrofonu, arkasındaki kişiye doğru vurmaya başlayan muhabirin o anları sosyal medyada gündem oldu.Abone ol
Spor programı sunucunu kadın muhabir, canlı yayında tacize uğradı. Taraftarların yanında canlı yayına bilgiler aktaran muhabir o esnada taciz edildiğini fark edince sinirlerine hakim olamadı.
Kendisini taciz eden kişiye doğru dönen kadın muhabir, elindeki mikrofonla defalarca vurmaya başladı. Bir süre sonra vurmayı bırakan muhabir, canlı yayını yarıda keserek alandan ayrıldı.
İşte o anlar...
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