FETÖ bununla çalkalandı: Sözde ülke imamı genç kızı istismar etti fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Bahreyn ülke imamının kendisine eğitimiyle ilgilenmesi için emanet edilen 16 yaşındaki reşit olmayan kızla yaşadığı ilişkisiyle çalkalandı. Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir, evli olmasına rağmen 16 yaşındaki kızla yasak ilişki yaşadı. Demir'in eşi ile küçük kız N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı.
Sabah'tan Halil Turan'ın haberine göre, örgüt içerisinde uzun yıllardır bulunan ve güven duyulan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir'e Bahreyn'de örgüt okullarından birinde çalışan Y.Ü. 16 yaşının kızının eğitimiyle ilgilenmesi için ricada bulundu.
Baba Y.Ü.'nün ricasını kırmayan Demir, 16 yaşındaki N.Ü.'nün derslerini yakından takip etmeye başladı. Bir süre sonra İbrahim Demir kendinden 21 yaş küçük N.Ü.'ye karşı ilgi duymaya başladı.
Örgütte üst düzey bir konumda olmanın verdiği cesaretle N.Ü.'ye yaklaşan Demir, kızı taciz etmeye başladı.
Korktuğu için Demir tarafından taciz edildiğini kimseye söyleyemeyen N.Ü., 17 yaşına geldiğinde ise tehditlerine direnemediği İbrahim Demir'e karşı yakınlık gösterdi ve aralarında ilişki başladı.