İmamoğlu'ndan Özel'e 'bu kadını ihraç et' telefonu! Selvi'den olay yazı

Yazar Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Afyonkarahisar adayı Köksal için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i çarşamba günü arayıp “Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin” dediğini öne sürdü.

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CHP'de Burcu Köksal krizi patlak verdi. CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri ortalığı karıştırdı.

Sözlerinin arkasında duran Köksal'a ilk tepki İmamoğlu'ndan geldi. Özgür Özel'den önce davranan İmamoğlu, "ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." diyerek tepki gösterdi.

Ardından Özel de Kütahya mitinginde belediye kapılarının herkese açık olacağına dair tüm adaylara taahhütname imzalatacaklarını söyledi.

İmamoğlu-Özel-Köksal üçgenindeki krize dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'deki DEM Parti krizini bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi'nin iddialarına göre, İmamoğlu ile Özel'in Köksal'a resti çektiği günden yani dünden önce; çarşamba günü krizin temelleri bir telefon görüşmesinde atıldı.

"Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin"

Buna göre, çarşamba günü akşam saatlerinde İmamoğlu, Özel'i aradı ve "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" diye adeta genel başkanına 'talimat' verdi. Selvi, yazısında “Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin” diye talimat veriyor. Görüyor musunuz bir büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı’na talimat veriyor. O Genel Başkan da “Ben senin genel başkanınım. Sen kim oluyorsun da bana talimat veriyorsun?” demiyor, diyemiyor. Çünkü kendisini CHP Genel Başkanlığı’na seçtiren Ekrem İmamoğlu" ifadelerine yer verdi.

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