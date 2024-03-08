Samsun'da 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir kamyonda yapılan aramada kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir araca yaptıkları operasyonda 1 kamyon dolusu 1 ton 600 kilo kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü H.G yakalanarak gözaltına alındı. H.G. hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.