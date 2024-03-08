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Trabzonspor, altyapıdan yetişen iki futbolcu ile sözleşme imzaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor, altyapıdan yetişen iki futbolcu ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp yönetim kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende, Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altyapıya verdikleri büyük önemin karşılığını almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Selim Burak Özdemir, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Ali Çamkerten, hayatının en önemli imzasını attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle beni yetiştiren aileme ve gelişimimde katkısı olan hocalarıma teşekkür ederim. Bugün benim hayatımın en mutlu ve gururlu günü. Trabzon'da doğmadım ama Trabzonsporlu bir ailenin Trabzonsporlu çocuğu olarak büyüdüm."

Hayalini kurduğu yolculuğun en önemli adımını attığını aktaran Zekeriya Berk Bulut ise "Her zaman daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Aileme, hocalarıma, yönetimimize ve kulüp personelleri ile beni bu yolculukta destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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