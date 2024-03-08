Fenerbahçe rahat kazandı, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye'ye müjde!
Avrupa'da tek temsilcimiz olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, dün gece UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı 3-0 mağlup ederek turun kapısını ardına kadar araladı. Dün akşam oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanbda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.
Bu maçın rövanşı, 14 Mart Perşembe akşamı Kadıköy'de oynanacak.
Ülke puanında büyük müjde!
Fenerbahçe'nin Union SG'yi mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Sıralamada uzun süredir 9. sırada bulunan Türkiye'nin yeri değişmese de bu hafta oynanan Avrupa kupaları maçlarında doğrudan rakip ülkelerin takımları kötü sonuçlar alırken Fenerbahçe'nin galibiyeti ülke puanında Türkiye'ye büyük avantaj sağladı.
8. sıradaki Belçika'nın Avrupa'da devam eden iki takımı da haftayı mağlubiyetle kapattı. Union SG, Fenerbahçe'ye yenilirken Club Brugge ise Molde'ye boyun eğdi.