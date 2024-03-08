Valilik kararıyla Taksim metrosu kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 8 Mart 14.00 itibarıyla Taksim metro çıkışlarının kapatılacağını duyurdu. Kararın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilecek eylemlere yönelik tedbir amaçlı alındığı biliniyor.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim'de eylemler düzenlenecek. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve birçok vatandaşın katıldığı eylemlere yönelik İstanbul Valiliği birtakım önlemler alıyor.

İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."