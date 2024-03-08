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Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde ve Ferdi çıkışı: 50 milyon euro

Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde ve Ferdi çıkışı: 50 milyon euro

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG'yi 1-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilerin zaferi sonrası Rıdvan Dilmen, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nun değerinin 50 milyon euro olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti.

İstanbul'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde eden temsilcimiz, turu geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

Mücadele sonrası Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Atina'da final oynama ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki dört büyüklerin zaman içerisinde Konferans Ligi'nde final oynayabileceğini belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu ile Konferans Ligi'nde final şansını eşit görüyorum. İsmail Kartal'a bu saatten sonra Süper Lig mi, Konferans Ligi mi diye sorsalar bu dakikadan sonra ikisini de ister. Ama yine de yüzde vereceksek yüzde 60 Süper Lig, yüzde 40 Konferans Ligi'ni ister." ifadelerini kullandı.

25'er milyon euro

Fenerbahçe'nin bu yıl en büyük kazançlarından birinin Oosterwolde olduğunu söyleyen Dilmen, Ferdi Kadıoğlu ve Oosterwolde'nin 25'er milyon euroya satılması halinde kimsenin şaşırmaması gerektiğini dile getirdi.

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