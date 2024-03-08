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Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da

 Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday yoğunluğu yaşanıyor.

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YSK'nin yayımladığı listeye göre, büyükşehirler arasında 49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. İstanbul'dan sonraki ikinci kent 29 adayla Gaziantep, üçüncü şehir 28 adayla Malatya oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 bağımsız, 26 da çeşitli partilerden olmak üzere 29 aday yarışıyor. Gaziantep'i en çok adayı bulunan şehirler sıralamasında 28 adayla Malatya takip ediyor.

Gaziantep'te mevcut belediye başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 4, Malatya'da ise 2 kadın aday seçimde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 Deprem bölgesinde "yoğun" katılımlı seçim yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 7 büyükşehirde aday dağılımı şöyle:

 Farklı meslek dalları dikkati çekiyor

Deprem bölgesindeki adayların profili incelendiğinde ise farklı meslek grupları dikkati çekiyor. Hemen her meslek grubunun yer aldığı adaylar arasında en çok avukat ve iş insanı yer alıyor.

Hatay'da Gökhan Zan teknik direktör, Osmaniye'de Mehmet Nuri Börüban ressam, Adana'da Salih Demir radyocu, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül noter, Malatya'da Bengül Uğurlu eczacı olarak seçim yarışında seçmenleri ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan, Gaziantep'teki adaylardan Ayfer Akay kuaför, Kahramanmaraş'ta Ahmet Arslan çiftçi, Diyarbakır'da Davut Şanlı elektrik teknisyeni, Kilis'te Alaiddin Özkar gazeteci, Elazığ'da Didem Kurtulmaz sosyolog, Adıyaman'da Mehmet Göksu doktor olarak görev yapıyor.

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