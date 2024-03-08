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Ponzi Seçil 4. kez hakim karşısında: Fon davasında 4 futbolcu dinlenecek

Ponzi Seçil 4. kez hakim karşısında: Fon davasında 4 futbolcu dinlenecek

Gizli fon dolandırıcılığı davasında bugün yeni duruşma var. Birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Erzan'a milyonlarca dolar kaptıran Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da katılması bekleniyor.

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Gizli fon dolandırıcılığı davası İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak.

7 sanıklı davanın kilit ismi Seçil Erzan'ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı.

Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi. 3’üncü duruşmanın ardından Erzan’a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi. 

Erzan’la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Arda Turan 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında. Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek.

Duruşmaya gelmezlerse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

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