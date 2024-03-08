BIST 9.059
DOLAR 31,95
EURO 34,99
ALTIN 2.226,32
HABER /  GÜNCEL

58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin kurucusu: Suçumun ne olduğunu anlamyorum

58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin kurucusu: Suçumun ne olduğunu anlamyorum

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı, bu şiddette ve arka arkaya olan depremlerin tarihte görülmediğini belirtirken, "Şu anda kendi suçumun ne olduğunu anlamıyorum." diye konuştu.

Abone ol

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümü, 18 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar M.A.Ö. ve M.T. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, Ebrar Sitesi A Blok'un Lalezar Konut Yapı Kooperatifi tarafından yapıldığını belirterek, "Bu kooperatifin bağımsız bölüm sayısınca üyesi vardı. Bu inşaat kooperatif tarafından yaptırıldı. Müteahhit ile ilgisi yoktur ve bende bu kooperatifin normal bir üyesiyim, bundan dolayı benim için asli kusurlu denmesi mümkün değil." dedi.

Eskiden bu yana kooperatifçi olduğunu ve A Blok ile alakası olmadığını savunan Tepebaşı, şöyle konuştu:

"Ben o dönemde Başak Yapı Kooperatifi'nin yöneticisiydim. Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin yöneticileri benim yakınımdır. İsraf olmasın diye kooperatifler olarak ortak bir ofis kullanıyorduk. İddianamede müşteki ifadelerine ve kişi beyanlarına bakarak müteahhit olduğum ve asli kusurlu olduğum belirtilmekte. Fakat benim kooperatife sadece üye olduğum, inşaat ruhsatında, sigortada, ticaret ve sanayi odasında ve diğer resmi evraklarda açık olarak dururken kooperatifçe yapıldığı belliyken, yasal delillere bakılmadan bana asli kusurlu denilmektedir. Bu deprem asrın depremi olarak kayıtlara geçti. Bu şiddette ve arka arkaya olan bir deprem tarihte görülmemiştir. Deprem uzmanları bu deprem için 'Hiroşima’ya atılan atom bombasının 5 katı' diyor. Ben 38 yılımı okullarda doğruyu yanlışı öğretmekle geçirdim. Şu anda kendi suçumun ne olduğunu anlamıyorum. 80 günü aşkın bir süredir cezaevindeyim ve sağlığımı kaybettim. Beraatımı istiyorum."

Sanık Atilla Öz de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin kurucusu olmadığını, kendisinden önce 4-5 defa yönetim kurulunun değiştiğini ve 1995 yılında yönetim kuruluna seçildiğini dile getirdi.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok için Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu savunan Öz, "Çok büyük bir deprem yaşadık. Arka arkaya olan bu depremler bilim adamlarını dahi şaşırtmıştır. Yıkıcı depremler 100 saniye kadar sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Doğan ise kendisinin de depremzede olduğunu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Ebrar Sitesi A Blok'un inşaatına başlandığı 1995 tarihinde Siirt'te öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden Doğan, "1999 yılının sonuna kadar Kahramanmaraş'a hiç gelmedim. Benim bu bina ile ilgim ve alakam yoktur." dedi.

Tanık olarak dinlenen Tevfik Tepebaşı'nın kardeşi Ahmet Tepebaşı da ağabeyinin mesleğinin öğretmen olduğunu ve kooperatif yönetiminde olduğunu bildiğini ifade etti.

Tepebaşı, "Ebrar M blokta ev aldım ve sık sık bu kooperatif ofisine gidiyordum. Üyelerin para yatırdığına bizzat şahit oldum. A Blok kooperatif tarafında yapıldı. Fiilen kardeşimin bu işi yaptığını bilmiyorum." diye konuştu.

"Site yapılmadan önce arazi patlıcan, pamuk ve marul tarlası olarak kullanılıyordu"

Mahkemeye müşteki olarak katılan İsmail Korkmaz da yapım aşamasına şahit olduğu Ebrar Sitesi A Blok'ta anne ve babasının hayatını kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Binaların temelleri su alıyordu ve bir ay kimse müdahale etmiyordu. Ebrar Sitesi A Blok'a ilk taşınanlardanız. Site yapılmadan önce arazi patlıcan, pamuk ve marul tarlası olarak kullanılıyordu. Sanıklar 'binayı biz yapmadık' diyor ama benim gördüğüm Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve Mustafa Timurbanga'dır. İnşaatlarla ilgili bu isimlerle muhatap oluyorduk. Sonradan da Ahmet Doğan bunların arasına katıldı."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Demir yüklü TIR'a çarptı, sonra alev aldı! Otomobilin sürücüsü öldü!
Demir yüklü TIR'a çarptı, sonra alev aldı! Otomobilin sürücüsü öldü!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da
Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da
Ponzi Seçil 4. kez hakim karşısında: Fon davasında 4 futbolcu dinlenecek
Ponzi Seçil 4. kez hakim karşısında: Fon davasında 4 futbolcu dinlenecek
Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde ve Ferdi çıkışı: 50 milyon euro
Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde ve Ferdi çıkışı: 50 milyon euro
Arda Güler'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Daha önce tepki çekmişti
Arda Güler'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Daha önce tepki çekmişti
Survivor'da veda gecesi! Adaya veda eden isim ağladı
Survivor'da veda gecesi! Adaya veda eden isim ağladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Samsun'da 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi
Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Murat Kurum 1773 İTÜ Teknopark'ı ziyaret etti: Gençlerimize 10 gün içinde çok güzel müjdelerimiz olacak
Murat Kurum 1773 İTÜ Teknopark'ı ziyaret etti: Gençlerimize 10 gün içinde çok güzel müjdelerimiz olacak
Valilik kararıyla Taksim metrosu kapalı olacak
Valilik kararıyla Taksim metrosu kapalı olacak