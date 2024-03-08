BIST 9.059
DOLAR 31,95
EURO 34,99
ALTIN 2.226,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Demir yüklü TIR'a çarptı, sonra alev aldı! Otomobilin sürücüsü öldü!

Demir yüklü TIR'a çarptı, sonra alev aldı! Otomobilin sürücüsü öldü!

Kocaeli'de TIR'a çarpıp alev alan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dilovası mevkiinde Samet K'nin (31) kullandığı 34 FMH 597 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. idaresindeki 41 YH 249 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise Samet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Samet K'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da
Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ponzi Seçil 4. kez hakim karşısında: Fon davasında 4 futbolcu dinlenecek
Ponzi Seçil 4. kez hakim karşısında: Fon davasında 4 futbolcu dinlenecek
Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde ve Ferdi çıkışı: 50 milyon euro
Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde ve Ferdi çıkışı: 50 milyon euro
Arda Güler'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Daha önce tepki çekmişti
Arda Güler'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Daha önce tepki çekmişti
Survivor'da veda gecesi! Adaya veda eden isim ağladı
Survivor'da veda gecesi! Adaya veda eden isim ağladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Samsun'da 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi
Samsun'da 1 ton 600 kilo etil alkol ele geçirildi
Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Hakkari'de 87 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Murat Kurum 1773 İTÜ Teknopark'ı ziyaret etti: Gençlerimize 10 gün içinde çok güzel müjdelerimiz olacak
Murat Kurum 1773 İTÜ Teknopark'ı ziyaret etti: Gençlerimize 10 gün içinde çok güzel müjdelerimiz olacak
Valilik kararıyla Taksim metrosu kapalı olacak
Valilik kararıyla Taksim metrosu kapalı olacak
Trabzonspor, altyapıdan yetişen iki futbolcu ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, altyapıdan yetişen iki futbolcu ile sözleşme imzaladı