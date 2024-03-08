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Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

Asgari ücrete ikinci zam gelir mi? AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları bu yıl erken başladı. Yılın ilk iki ayında enflasyonun beklentileri aşan performansı asgari ücrete zam tartışmalarını gündeme getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emekliler ve çalışanların alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi paylaşacağız" dedi.

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Asgari ücrete zam tartışmaları erken başladı. Enflasyonun ilk iki ayında beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla asgari ücrete zam tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de aylık enflasyon ocak ayında yüzde 6,7, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösterdi. Böylece asgari ücret, yılın ilk iki ayında enflasyon rakamları karşısında yüzde 11,23 eridi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmasına rağmen kamuoyunda "ikinci zam gelir mi?" sorusu sorulmaya başlandı.

Asgari ücret ile ilgili bir soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, nisan ayının ortalarından itibaren çalışmaların başlayabileceğini belirtti. Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibarıyla da emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Asgari ücrete, 2022 ve 2023 yıllarında iki kere zam yapılırken, 2024 yılında tek zam yapılacağı belirtilmişti.

Asgari ücret ocak ayında yüzde 49 zamla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseltmişti.

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